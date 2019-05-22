Опять торт: ребенка из приюта не угостили на выпускном

В Каменском Днепропетровской области на выпускном ребенку из приюта не дали торта. Фото: Facebook.

В Каменском Днепропетровской области на выпускном младшей школы №19 ребенку из приюта не дали сладостей из-за того, что ее родные не сдали деньги.

"Девочка готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы и она красивая пришла на праздник. После торжественной части ее так же" торжественно "попросили уйти, потому что мать не сдала деньги и сладкого стола для нее не будет... Так там такая мать... Но у ребенка есть бабушка, и она могла бы сдать необходимую сумму, но никто не предупредил ни бабушку, ни убежище, какая сумма нужна...", - написала в группе в Facebook "Родители SOS" Екатерина Панасенко.

В посте отметила, что ребенок уже год находится в Центре реабилитации в ожидании своей дальнейшей судьбы. Суд рассматривает дело о лишении ее матери прав на детей. По словам Панасенко, ребенок с достоинством покинул торжество.

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"Эта девочка меньше всех ростом и весом в классе, она ест, как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада... Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день... Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом... Девочка сильная, она привыкла к трудностям и страданиям в ее маленьком жизни - она ​​не плакала, она просто молча ушла. По дороге с ней работал психолог убежища", - рассказала она.

Известно, что девочка представляла школу и свой класс на конкурсе красоты и талантов "Мисс Алиса" и стала одной из победительниц. Пользователи сетей возмущены ситуацией.

Ранее, в Харькове в СОШ №151 ученицу 6 класса на праздновании поставили перед доской, сказав, что торта для нее нет, потому что "мать не сдала денег". Родители и представители комитета возмутились инцидентом, в сети ежедневно появляются гневные комментарии.