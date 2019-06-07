Опять грозы: какой будет погода 7 июня

Шквалы и грозы - погода 7 июня. Фото с открытых источников.

Погода в Украине 7 июня принесет новую волну сильных ливней, шквалов и гроз в некоторые регионы Украины.

Ухудшения погодных условий стоит ожидать жителям Западной Украины. А также в Винницкой и Житомирской регионах - здесь прогнозируются сильные ливни и грозы, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В остальных областях, кроме Полтавской, Днепропетровской и Крыма, возможны незначительные дожди и грозы.

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На Западе и в Одесской области термометры покажут от +24 до +26 градусов.

В Житомирской области +25... +27 градусов. На остальной территории воздух прогреется до +26... +29.

В Киеве также ожидается гроза. Температура от +27 до +29 градусов.

Новолуние 3 июня - первое летнее новолуние этого года. Оно состоялся в 13.01 по киевскому времени в созвездии Близнецов. По словам астрологов, новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам.