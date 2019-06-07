Опять грозы: какой будет погода 7 июня

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3187
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 34248
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 369
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 333
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1953
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2961
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5364
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3591
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2214
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7686
Фото
Все фото
5
5
10
3
10
Ветеринар рассказал, как создал уникальную клинику для животных
Ветеринар рассказал, как создал уникальную клинику для животных
Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
С вертолетом в руках: авиаконструктору Сикорскому поставят памятник
С вертолетом в руках: авиаконструктору Сикорскому поставят памятник
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Видео
Все видео
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3078
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 360
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1053
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 288
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 09:56

Опять грозы: какой будет погода 7 июня

  Комментировать
Опять грозы: какой будет погода 7 июня
Шквалы и грозы - погода 7 июня. Фото с открытых источников.

Погода в Украине 7 июня принесет новую волну сильных ливней, шквалов и гроз в некоторые регионы Украины.

Ухудшения погодных условий стоит ожидать жителям Западной Украины. А также в Винницкой и Житомирской регионах - здесь прогнозируются сильные ливни и грозы, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В остальных областях, кроме Полтавской, Днепропетровской и Крыма, возможны незначительные дожди и грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви

На Западе и в Одесской области термометры покажут от +24 до +26 градусов.

В Житомирской области +25... +27 градусов. На остальной территории воздух прогреется до +26... +29.

В Киеве также ожидается гроза. Температура от +27 до +29 градусов.

Новолуние 3 июня - первое летнее новолуние этого года. Оно состоялся в 13.01 по киевскому времени в созвездии Близнецов. По словам астрологов, новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опять грозы: какой будет погода 7 июня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Украинцы провели удачный контрудар

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36884
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 36036
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 34248
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 30565
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22869
Общество
Место смерти выдающихся украинцев - сегодня День памяти погибших на Соловках
Место смерти выдающихся украинцев - сегодня День памяти погибших на Соловках Просмотров: 27
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
 Просмотров: 756
Фискалы закрыли дело против Шустера
Фискалы закрыли дело против Шустера Просмотров: 1503
Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви
Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви
 Просмотров: 1188
В Нацполиции возобновились 3 тысячи аттестованных сотрудников - Князев
В Нацполиции возобновились 3 тысячи аттестованных сотрудников - Князев Просмотров: 630
Больше всего комментируют
15
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
10
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 39582
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua