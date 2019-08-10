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суббота, 10 августа 2019 09:31

Опять дожди: какой будет погода в субботу

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Опять дожди: какой будет погода в субботу
Погода 10 августа. Фото с открытых источников.

Погода в субботу, 10 августа, порадует жителей некоторых областей солнечным и теплым днем. А некоторые будут страдать от гроз и шквалов.

Грозы, дожди и шквальный ветер пронесутся восточными областями. В Луганской области снизится температура воздуха от +25 до +23 градусов тепла, передает Украинский гидрометцентр.

В северных, западных и в центральных областях температура составит +23 ... + 27 градусов тепла. Вероятные кратковременные осадки.

Жарко будет на Закарпатье - до +31 градуса. В Ивано-Франковской, Черновецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской, Одесской области и в аннексированом Крыму - от +27 до +30 по Цельсию.

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В Киеве без осадков. Днем +24 ... + 26 тепла.

Минисоцполитикы обнародовало рекомендательное распоряжение графику праздничных и выходных дней в 2020-м. В соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.

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Дата
10
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