Опубликовали перечень побочных эффектов после вакцинации в Украине

20% привитых жалуются на неврологические расстройства. Фото: pixabay.com

Риск серьезных побочных эффектов после вакцинации в Украине от коронавируса остается ниже 1%.

В то же время сделали почти 4,7 млн прививок, сообщает Государственный экспертный центр Минздрава в Facebook.

"По состоянию на 26 июля ввели 499 720 доз вакцины Covishield, 1 484 196 доз препарата Coronavac, 1 715 780 - Comirnaty и 964 083 - AstraZeneca. Риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким", - говорится в сообщении.

За все время кампании по вакцинации зафиксировали около 2 тыс. негативных случаев после иммунизации. Чаще всего это боль в месте укола, общее недомогание, повышение температуры, утомляемость и озноб. Около 20% привитых жалуются на неврологические расстройства, такие как головная боль, головокружение, сонливость, слабость в руке, куда кололи вакцину, бессонница и прочее.

Распределение случаев побочных эффектов по гендерным и возрастным показателям: AstraZeneca - чаще всего случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет; Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет; Coronavac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет; Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.

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За последние сутки в Украине сделали более 125 тыс. прививок от коронавируса, обнаружили 681 новый случай коронавирусной инфекции. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 249 344 человека. Умерли 52 876 пациентов, из них 27 – за последние сутки. Выздоровели 2 184 880 человек, за последние сутки – 515.