Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 681 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 37 детей и пятеро медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 249 344 человека. Умерли 52 876 пациентов, из них 27 – за последние сутки. Выздоровели 2 184 880 человек, за последние сутки – 515, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 44 739 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 330, ИФА – 8 918. Также сделали 13 491 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 188 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 38 случаев;

Донецкая область - 57 случаев;

Житомирская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 6 случаев;

Киевская область - 5 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 25 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 68 случаев;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 7 случаев;

Сумская область - 16 случаев;

Харьковская область - 42 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 23 случая;

Черкасская область - 16 случаев;

Черновицкая область - 9 случаев;

Черниговская область - 14 случаев.

Автор: МОЗ Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов

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Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину. Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которых успеют вакцинировать.