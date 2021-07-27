Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 681 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 37 детей и пятеро медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 249 344 человека. Умерли 52 876 пациентов, из них 27 – за последние сутки. Выздоровели 2 184 880 человек, за последние сутки – 515, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 44 739 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 330, ИФА – 8 918. Также сделали 13 491 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 188 случаев;
Винницкая область - 9 случаев;
Днепропетровская область - 38 случаев;
Донецкая область - 57 случаев;
Житомирская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 6 случаев;
Киевская область - 5 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 41 случай;
Львовская область - 25 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 68 случаев;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 16 случаев;
Харьковская область - 42 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 23 случая;
Черкасская область - 16 случаев;
Черновицкая область - 9 случаев;
Черниговская область - 14 случаев.
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Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину. Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которых успеют вакцинировать.
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