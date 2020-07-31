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пятница, 31 июля 2020 19:56

Опубликовали новые правила адаптивного карантина

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Опубликовали новые правила адаптивного карантина
Украина разделена на 4 зоны. Фото: Reuters

1 августа появятся новые правила адаптивного карантина.

В Правительстве сообщили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Зеленая зона предполагает нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах. Разрешается проведение массовых мероприятий с не более одним человеком на 5 кв. м. Кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%. Перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне дополнительно запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне запрещается деятельность средств размещения, кроме гостиниц, работа спортзалов фитнес-центров, учреждений культуры, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время. Запрещаются плановые госпитализации в больницах. Прием новых изменений в детские лагеря запрещается. Ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. и не более 100 человек.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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"Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней. Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона", - говорится в сообщении.

Изменение 5 дней одного из определенных показателей сделает возможным переход региона из одной в другую зону.

Районный суд Киева подтвердил, что на время карантина в Украине, который продлили до 31 августа, запрещено появляться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность. Поэтому штрафы на улице за нарушение постановления Кабмина являются абсолютно законными.

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