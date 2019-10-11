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пятница, 11 октября 2019 16:41

Опрос показал, как украинцы относятся к новой власти

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Опрос показал, как украинцы относятся к новой власти
23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их ожидания. Фото: topkyiv.info

48% опрошенных украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей.

По мнению 27%, она ничем существенно не отличается, а 8% думают, что она хуже предыдущей, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.

41,5% респондентов считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в Украине, хотя она пытается это сделать.

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29% опрошенных полагают, что новое руководство страны пытается улучшить ситуацию и во многом это удается. Еще 20% убеждены, что существует имитация улучшения ситуации в государстве.

23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их надежды, а 5% - что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% - что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

В общем опросили 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

68% украинцев считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, еще 10% граждан - не определились.Отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на Западе и в Центре не менее 70% считают Россию агрессором, то на Юге таких - половина, на Востоке 40% (здесь 47% - противоположного мнения).

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11
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