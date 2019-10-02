Сколько украинцев считают Россию агрессором. Фото: Opinion

68% украинцев считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, еще 10% граждан - не определились.

Отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на Западе и в Центре не менее 70% считают Россию агрессором, то на Юге таких - половина, на Востоке 40% (здесь 47% - противоположного мнения). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Среди сторонников парламентских политических сил отличается от других мнение преобладает среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", где две трети не считают Россию агрессором.

В то же время более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса.

34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины.

Военный путь решения вопроса имеет наибольшую поддержку среди жителей Запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям - на Юге и Востоке. В электоральном разрезе больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", военного решения вопроса - среди сторонников "Европейской Солидарности" и "Голоса".

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживают 55%, против - 26%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

Зато ряд инициатив по оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения. В частности, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне т.н. "ДНР" и "ЛНР" не поддерживают 48%, поддерживают - 27%. Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%. Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российским контингентом не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

Две трети опрошенных не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как "Формула Штайнмайера". 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее.

Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживаются относительно больше жителями Запада и Центра. Введение миротворцев ООН с российским контингентом не имеют подавляющей поддержки в одном из макрорегионов.

Опрос проводился среди 2000 респондентов от 18 лет и старше с 21 по 25 сентября 2019 года.