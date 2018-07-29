Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр-2018"

Сегодня в Скадовске прошел финал вокального конкурса фестиваля "Черноморские игры-2018". Стали известны имена детей, которые заняли первые места в своих категориях и совсем скоро будут бороться за Гран-при конкурса.

В этот день на фестивальную сцену выходили не только финалисты конкурса, но и гости, среди которых были: Ярослав Рогальский (первая премия "Черноморских Игр" - 2017), Божена Дар, Michelle Andrade, Kishe, Артем Пивоваров, "Время и Стекло" (Надя Дорофеева - первый премия "Черноморских Игр" -2004).

"Этот фестиваль - магия, которая происходит только раз в жизни! Я счастлива быть частью фестиваля и выступать перед талантливыми детьми Украины!", - рассказала Надя Дорофеева.

Выступления конкурсантов оценивало жюри фестиваля в составе: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова (директор музыкальной школы А + , преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит Fm), Роман Муха (продюсер телеканала М2), а также звездная експертка - Надежда Дорофеева.

"В этом году фестиваль кардинально отличается от предыдущих: он более масштабный. Отбор был жесток - конкуренция возросла вдвое, а участники стали намного сильнее. Приятно видеть, что дети развиваются и двигаются вперед. Они начинают работать как настоящие артисты и я уверен, что со временем они будут выступать на одной сцене с профессионалами", - прокомментировал Руслан Квинта.

Ведущими финала были: Маша Виноградова, Денис Христов, Мила Еремеева и Андрей Чорновил. Они в который раз хорошо справились со своей задачей и прекрасно провели финал вокального конкурса!

"На "Черноморских Играх" у меня почему-то всегда ностальгическое настроение. Просто я была ведущей на отборочных турах, поэтому знаю каждого ребенка, знаю, как он поет, которые у него намерения, на какое место претендует, переживаю и болею за них всем сердцем", - рассказала Мила Еремеева.

Также 28 июня в Доме культуры прошел дискуссионный клуб, специальным гостем которого стала директор музыкальной школы А +, преподаватель вокала Алена Савинова. Алена рассказала о том, как следует выбирать преподавателей вокала и, в частности, о правилах подбора педагогов в "Академии современной Образования А +".

"Преподаватель должен помочь ребенку выбрать правильную песню. Но сначала, стоит дать возможность ребенку проявить себя в разных направлениях, чтобы найти свой стиль", - посоветовала Алена Савинова.

Поздравляем победителей:

Категория "Девушки младшая группа":

Гарбузюк Ольга 9 лет, г.. Киев - 3 место

Бугайчук Дарья 9 лет, г.. Ровно - 2 место

Довбуш Надежда 10 лет г.. Киев - 1 место

Категория "Ребята младшая группа":

Сервер Карабаев 11 лет, Крым, Октябрьское - 3 место

Шум Артур 10 лет, обл. Львовская м. Рава-Русская - 2 место

Политов Ярослав 11 лет г. Энергодар. - 1 место

Категория "Девушки средняя группа":

Швец Дария 13 лет, г.. Черновцы - 3 место

Черная Дарья 13 лет, обл. Киевская, пгт. Клавдиево - 2 место

Красновецька Дарина 11 лет, г.. Винница - 1 место

Категория "Вокальный Группа":

Дуэт Анна и Ольга Никонова м. Киев - 3 место

Детский театр песни Паприка м. Киев - 2 место

Дуэт Арина Никонова и Виктор Шевченко м. Киев - 1 место

Категория "Народное пение":

Чирва Анна 9 лет, обл. Полтавская, с. Мартыновка - 3 место

Шегеда Ирина 11 лет г. Ивано-Франковск - 2 место

Лень Соломия 13 лет, обл. Львовская м. Рава-Русская - 1 место

Категория "Ребята старшая группа":

Хамза Рауль 16 лет г.. Киев - 3 место

Березовский Вадим 12 лет г.. Каменец-Подольский - 2 место

Федоряка Владислав 16 лет, м. Черкаси - 1 место

Категория "Девушки старшая группа":

IZABELLA (Иващенко Изабелла) 16 лет, г.. Нежин - 3 место

Алучана Феджы 14 лет, г.. Харьков - 2 место

Иващенко Елена 16 лет м. Бровари - 1 место

Завершающим аккордом второго дня стала незабываемая вечеринка "Звезды в гостях у конкурсантов". Участники фестиваля смогли пообщаться в непринужденной атмосфере со своими кумирами - KISHE, Michelle Andrade и Артем Пивоваров.

Напоминаем, что 16 Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценатом фестиваля выступает Burisma group. Партнер фестиваля - Благотворительный фонд Евгения Рищука. Эко-энергетика фестиваля - Vindkraft. Авиаперевозчик фестиваля - Международные Авиалинии Украины. Медиапартнеры фестиваля - М1, ХитFM, "Обозреватель.ua", KOLOBOK.UA. Медицинская помощь - Бориска.