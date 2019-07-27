Определились финалисты фестиваля "Черноморские игры" 2019

Завершился полуфинал вокального конкурса фестиваля "Черноморские Игры".

Оценивало конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер). Специальным членом жюри в этот день стал Тарас Тополя, лидер группы Антитела.

"Я бывал на многих детских конкурсах, но масштабы "Черноморских Игр" впечатляют. Находишься в восторге от количества талантливых детей, но именно поэтому довольно сложно выбирать лучших из лучших", - поделился впечатлениями от конкурсантов Вадим Лисица, композитор, музыкальный продюсер, впервые в этом году стал членом жюри фестиваля.

Со сцены участников и гостей фестиваля приветствовали секретарь городского совета г. Скадовск, и.о. городского головы Олег Сокольчук и председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

"Черноморские Игры" - важные для Херсонщины. Херсонский край имеет очень большой туристический потенциал. Именно этот фестиваль открывает Херсонщину не только для украинских туристов, но и для иностранцев! Из года в год масштабы фестиваля увеличиваются. Об этом говорит только одно количество заявок от детей. Многие люди специально планируют отпуска так, чтобы попасть на фестиваль", - сказал председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

На Скадовский набережной во время первого фестивального дня проходили конкурсы "Фигуры из песка" и "Рисунок на стене", в которых приняли участие изобретательные и талантливые молодые команды.

У фото-зоны #SELFIETIMEHITFM все желающие встретились со своими кумирами, среди них: Наталья Гордиенко, David Axelrod, МЯТА, ALYOSHA.

Также начал работу дискуссионный клуб, где участники группы Антитела ответили на многочисленные вопросы и дали советы молодым талантам как покорить любую сцену и остаться собой.

"Самые мерила популярности артиста: количество проданных билетов на сольные концерты и насколько молодое поколение (молодежь, дети) делятся песнями, выходят с ними на вокальные конкурсы, перепевают, делают каверы и собственные импровизации. Очень гордо слышать со сцены" Черноморских "наши песни" - сказал Тарас Тополя участникам фестиваля.

Кроме полуфиналистов, на сцене выступили звездные гости и выпускники фестиваля, среди которых: Элина Иващенко (Гран-при "Черноморских Игр - 2018"), Наталья Гордиенко, David Axelrod, МЯТА, Александр Пономарев, ALYOSHA, Антитела.

Провели фестивальный день ведущие канала М1: Мила Еремеева, Таня Ли и Андрей Черновол.

А в финал прошли следующие конкурсанты:

Категория - Вокалистки (6-10 лет)

1. Бабий Полина Денисовна, г. Одесса

2. Мартынюк Анастасия Владиславовна, г. Киев

3. Ткач Анна Андреевна, Волынская обл, г. Луцьк

Категория - Вокалистки (11-13 лет)

1. Карими Юлия Джавадивна, г. Киев

2. Кривенко Дарья Викторовна, г. Киев

3. Харченко Полина Сергеевна, г. Харьков

Категория - Вокалистки (14-16 лет)

1. Валуйская Алина Александровна, Луганская обл., пгт. Станица Луганская

2. Жукова Софья Владимировна, Киевская обл., пгт. Бородянка

3. Левонова Анастасия Николаевна, Львовская обл., г. Рава-Русская

Категория - Вокалисты (6-11 лет)

1. Шум Артур Валерьевич, Львовская обл., г. Рава-Русская

2. Федченко Роман Валерьевич, г. Чернигов

3. Уманец Егор Николаевич, м. Одеса

Категория - Вокалисты (12-16 лет)

1. Березовский Вадим Викторович, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский

2. Свита Кирилл Владимирович, Киевская обл., г. Буча.

3. Daniel Okaro / Окара Даниэль, г. Одесса

Категория - Группы (6-16 лет)

1. Дуэт "Гламурчик", г. Ивано-Франковск

2. Ансамбль "РинСен", Днепропетровская обл., г. Никополь

3. Трио SunShine, г. Харьков

Категория - "Народное пение" (6-16 лет)

1. Берест Наталия Сергеевна, г. Сумы

2. Лень Соломия Андреевна, Львовская обл., г. Рава-Русская

3. Фурман Валерия Сергеевна, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог

Напоминаем, что XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценат фестиваля - газодобывающая компания Burisma Group. Партнер - благотворительный фонд Евгения Рищука. Экоэнергетика фестиваля - "Vindkraft Украина".

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины. Поддержка проектов Украинской культурным фондом осуществляется на конкурсной основе.