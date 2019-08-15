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четверг, 15 августа 2019 11:31

Определили рейтинг самых влиятельных украинцев

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Определили рейтинг самых влиятельных украинцев
Журнал НВ обнародовал рейтинг самых влиятельных украинцев. Фото: НВ

Владимир Зеленский на первом месте в рейтинге 100 найболее влиятельных украинцев по версии журнала "НВ".

Второе место у Андрея Богдана. Третье принадлежит Ринату Ахметову, пишет nv.ua.

Рейтинг формировали 74 эксперты. Особенностью списка по 2019 стало увеличение количества новых лиц на 35%.

Обычно этот показатель составляет 5% -10%.

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Традиционно в рейтинге остаются олигархи. Среди них Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко.

На сотой позиции сразу 24 украинских моряка, захваченные Россией.

Бизнесмен Ринат Ахметов и ныне действующий президент Украины Петр Порошенко 12 раз подряд становились самыми влиятельными олигархами Украины.

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