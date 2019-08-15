Определили рейтинг самых влиятельных украинцев

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Бизнесмен Ринат Ахметов и ныне действующий президент Украины Петр Порошенко 12 раз подряд становились самыми влиятельными олигархами Украины.

Традиционно в рейтинге остаются олигархи. Среди них Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко.

Обычно этот показатель составляет 5% -10%.

Рейтинг формировали 74 эксперты. Особенностью списка по 2019 стало увеличение количества новых лиц на 35%.

Владимир Зеленский на первом месте в рейтинге 100 найболее влиятельных украинцев по версии журнала "НВ".

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