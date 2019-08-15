Определили рейтинг самых влиятельных украинцев

Владимир Зеленский на первом месте в рейтинге 100 найболее влиятельных украинцев по версии журнала "НВ".
Второе место у Андрея Богдана. Третье принадлежит Ринату Ахметову, пишет nv.ua.
Рейтинг формировали 74 эксперты. Особенностью списка по 2019 стало увеличение количества новых лиц на 35%.
Обычно этот показатель составляет 5% -10%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
Традиционно в рейтинге остаются олигархи. Среди них Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко.
На сотой позиции сразу 24 украинских моряка, захваченные Россией.
Бизнесмен Ринат Ахметов и ныне действующий президент Украины Петр Порошенко 12 раз подряд становились самыми влиятельными олигархами Украины.
Комментарии