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вторник, 24 ноября 2020 05:06

Определили претендентов на получение Шевченковской премии

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Определили претендентов на получение Шевченковской премии
Опубликовали лонг-лист премии Шевченко. Фото: 24 канал

Состоялся первый тур конкурса на соискание Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Члены комитета, путем открытого голосования, сформировали список произведений, допущенных к участию во втором туре, сообщает Общественное.

"Длинный" список авторов и их произведений, допущенных к участию во втором туре:

Литература:

Герасимьюк Елена. Книга стихов "Тюремная песня"

Жежера Виталий Николаевич. Цикл эссе "Отложенное лето" и авторские колонки последних лет.

Запека Виталий Леонидович. Антивоенный роман "Щенок".

Лебедева Екатерина. Роман "22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве".

Луцишина Оксана. Роман "Иван и Феба".

Мастерова Валентина. Роман "Тебе скажу".

Махно Василий. Роман "Вечный календарь".

Рафеенко Владимир. Роман "ослышка (песни о смерти и любви)".

Публицистика, журналистика:

Асеев Станислав. Книга эссе "В изоляции".

Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена. Книга "Дневник нелегального солдата".

Ржаная Людмила. Книга "Чернобыль глазами женщин".

Кипиани Вахтанг. Книга "Дело Василия Стуса".

Романчук Олег. Книга публицистики военного времени "Не бойся. Не изменяй. Не молчи ".

Музыкальное искусство:

Андрусик Александра Сергеевна (директор агентства), Шимальський Евгений Владимирович (соучредитель агентства), Сула Екатерина Александровна (исполнительный продюсер) Музыкальное агентство "УХО". Цикл "Архитектура голоса".

Козаренко Александр Владимирович (пианист). Цикл концертов "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".

Визуальное искусство:

Вайсберг Матвей Семенович (художник), Живкова Елена Викторовна (куратор, заместитель по научной работе). Выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко".

Евсеева Татьяна Николаевна. Художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона).

Михайлов Борис Андреевич (художник). Видеопроекция и фотоинсталляции "Испытание смертью".

Семенюк Василий Иванович (художник). Графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко".

Федирко Анатолий Николаевич (художник). Арт-проект "Арт фабрика им.prof.К.Малевича".

Киноискусство:

Васянович Валентин Николаевич (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик) Одуденко Владлен Владимирович (художник-постановщик). Художественный фильм "Атлантида".

Ворожбит Наталья Анатольевна (режиссер, автор сценария). Фильм "Плохие дороги".

Михаил Герасимович Ильенко (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей Владимирович (продюсер), Кришталович Александр Петрович (оператор), Адамович Роман Сергеевич (художник), Рада Ильенко Иванна Михайловна (исполнительница роли Катерины). Национальный фильм "Толока".

Театральное искусство:

Белоус Андрей Федорович (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина Анатольевна (хореограф-постановщик), Бекиров Усеин Ризайович (композитор), Орлов Борис Анатольевич (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.

Вовкун (режиссер), Небесный Иван Васильевич (композитор), Ипатьева Анна Викторовна (художница костюмов). Опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Лавренчук Евгений Викторович (режиссер). Опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.

Маслобойщиков Сергей Владимирович (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья Никитична (художник по костюмам), Бегма Александр Владимирович (композитор). Спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинский "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Второй тур конкурса на соискание Национальной премии 2021 запланировано провести в третьей декаде декабря текущего года.

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Национальная премия установлена ​​для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.

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