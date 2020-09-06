Опасная акция: шахтеры 4 дня протестуют под землей

Криворожские шахтеры 4 дня протестуют под землей за более высокую зарплату. Фото: dniprograd.org

В Кривом Роге четверо суток продолжается подземная акция протеста на шахте "Октябрьская". Таким образом 29 горняков требуют повысить зарплату.

Параллельно с горняками неравнодушные в Кривом Роге также устроили акцию протеста и собирали деньги на поддержку шахтеров.

Об этом сообщает Михаил Волынец, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины.

Кроме зарплаты, шахтеры требуют освободить менеджмент, загоняет предприятие в кризис.

Также вернуть льготный стаж и прекратить нарушения при аттестации.

К горняков спустился гендиректор Криворожского железорудного комбината Сергей Новак.

"Важно понимать, что роль гендиректора в таком случае - выступать от имени владельцев шахты. А это группа" Приват "Коломойского, коммуникация которой всегда выстраивается жестко, на конфликтах. Менеджмент и так никогда не ставил на первое место уважение к своим работникам", - уточнил Волынец.

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Акция протеста осложняется специфическими, неблагоприятными условиями в шахте по добыче железной руды. Там высокий уровень влажности, интенсивное распространение грибков, которые съедают все вокруг.

Между тем администрация предприятия исчезла и не выходит на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм. Соответствующий указ № 367/2020 президент подписал по случаю Дня шахтера.