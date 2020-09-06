Опасная акция: шахтеры 4 дня протестуют под землей

В Кривом Роге четверо суток продолжается подземная акция протеста на шахте "Октябрьская". Таким образом 29 горняков требуют повысить зарплату.
Параллельно с горняками неравнодушные в Кривом Роге также устроили акцию протеста и собирали деньги на поддержку шахтеров.
Об этом сообщает Михаил Волынец, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины.
Кроме зарплаты, шахтеры требуют освободить менеджмент, загоняет предприятие в кризис.
Также вернуть льготный стаж и прекратить нарушения при аттестации.
К горняков спустился гендиректор Криворожского железорудного комбината Сергей Новак.
"Важно понимать, что роль гендиректора в таком случае - выступать от имени владельцев шахты. А это группа" Приват "Коломойского, коммуникация которой всегда выстраивается жестко, на конфликтах. Менеджмент и так никогда не ставил на первое место уважение к своим работникам", - уточнил Волынец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протестующие поднялись на поверхность после 8 дней пребывания в шахте
Акция протеста осложняется специфическими, неблагоприятными условиями в шахте по добыче железной руды. Там высокий уровень влажности, интенсивное распространение грибков, которые съедают все вокруг.
Между тем администрация предприятия исчезла и не выходит на связь.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм.
Соответствующий указ № 367/2020 президент подписал по случаю Дня шахтера.
Комментарии