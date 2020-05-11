ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай

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Волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай сообщил, что он трижды подал соответствующую петицию на сайт Офиса Президента, однако спустя неделю она так и не была опубликована.

Об этом он сообщил в Facebook.

"С прошлой субботы я подал трижды одну и ту же петицию на сайт президента. Требование к президенту Украины Зеленскому отозвать его личное заявление на Софию Федыну и Марусю Звиробий в правоохранительные органы и прекратить преследование патриотов. Текст петиции достаточно сдержанный, в отличие от многих других", - рассказал он.

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Продолжение уголовного производства против Софии Федыны и Маруси Звиробий наносит вред международному имиджу Украины и не с лучшей стороны выставляет Вас как Президента и гражданина, считающего себя пострадавшим от критических заявлений народного депутата и волонтера.

Вместо борьбы с реальными преступниками Государственное бюро расследований выполняет несвойственные ему функции аппарата репрессий и преследования оппозиции. Призываем Вас отозвать Ваше заявление в качестве потерпевшего и публично признать ошибочность уголовного преследования Софии Федыны и Маруси Звиробий. Украинских женщин не надо бояться - их надо любить!", - процитировал Гай текст петиции.

Срок рассмотрения технической поддержкой петиции на наличие нецензурных слов 2 дня. Однако, за неделю эта петиция так и не была обнародована.

"Я считаю позорным, что президент и его офис так боятся темы преследования двух украинских смелых девушек и блокируют петицию на сайте.

Это дело могло бы бросить тень на репутацию Зеленского, если бы такая репутация была. Поэтому не надо бояться. Следуйте конституции и протоколам, дайте петиции возможность набрать свои 25000 голосов и дайте мужской ответ народу - так вас хотя бы можно будет уважать хотя бы за такой поступок", - подчеркнул он.

По его словам, он считает, что такое поведение офиса, независимо от того это политическая позиция, или техническая провокация, стыдом для всего института президентства.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.