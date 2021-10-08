ООН амбициозно до конца 2021 года планирует провакцинировать 40% планеты

Планируется провакцинировать 40% планеты. Фото: Reuters

ООН и ВОЗ объявили о плане по полной вакцинации 40% населения Земли от Covid-19 до конца 2021 и 70% к середине 2022 года.

План предусматривает, что страны ООН будут распределять дозы вакцин, передавать технологии и делать другие, которые помогут бедным странам получить достаточно вакцин, сообщает The National.

В мире производится количество вакцин для достижения этой цели, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Государства-члены должны сделать все, что необходимо для успеха стратегии", - сказал Гутерреш.

Глава ООН призвал G20 "собрать" средства и "воплотить эту стратегию в реальность".

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Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Тех, не прививаются в течение месяца, отстранят от работы без сохранения заработной платы.