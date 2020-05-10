Онуфрий впервые за 3 недели появился на людях – без маски

Ходили слухи, что Онуфрий болен коронавирусом. Фото: УПЦ

Митрополит Московской церкви в Украине Онуфрий впервые за 3 недели появился на людях.

Он без защитной медицинской маски на лице вместе с нардепом Вадимом Новинским и другими священнослужителями пришел возложить цветы в Парке Вечной Славы, сообщает ТСН.

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"Здоровье - слава Богу", - ответил Онуфрий на вопрос о самочувствии.

Нардеп Вадим Новинский переболел коронавирусом. 4 мая он сам сообщил, что вылечился. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Онуфрия тайно госпитализировали с коронавируса.