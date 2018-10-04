"Он находится под постоянным наблюдением врачей" - рассказали о состоянии Сенцова

Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей. Фото: Detector

Незоканно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Радио Свобода".

"О состоянии здоровья Сенцова - он находится под постоянным наблюдением врачей непосредственно в колонии в Ямало-Ненецком округе и гражданских врачей. Последнее обследование было несколько дней назад, ему скорректировали лечение", - рассказала Москалькова.

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Омбудсмен отметила, что Сенцов принимает питательные смеси внутривенно и еще одни смеси в виде сухого порошка.

"Врачи считают, что его состояние здоровья стабильное. Я эту информацию получаю в ежедневном режиме от уполномоченного в Ямало-Ненецком автономном округе, от начальника колонии", - сказала Москалькова.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Документ, подтверждающий это, опубликовал в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.