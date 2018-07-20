Омелян спрогнозировал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны

Плацкартные вагоны исчезнут в Украине через 5-10 лет. Фото: ЕП

В ближайшие 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах.

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине", - заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире телеканала "Прямий".

"Учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что к 2025 году российская железная дорога планирует отказаться от плацкартных вагонов.

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Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.