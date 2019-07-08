Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт

Евгений Глибовицкий: антиолигархический протестный популизм может иметь пагубное влияние на государство. Не только олигархи являются угрозой. Фото: Тарас Подолян

Деолигархизация - это необратимый процесс. Увеличивается конкуренция, количество игроков на рынках.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Олигархи находятся на льдине, которая тает. Мы становимся частью большого пространства. Что было доступно нескольким игрокам, станет доступным для многих. Одно за другим на рынках будут падать ограничения. Ранее было несколько телеканалов. Сейчас есть их много, влияние конкретного игрока размывается" - объясняет эксперт.

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По его словам, олигархи не смогут вернуть утраченное вследствие реформ после Революции Достоинства.

"Будут стараться, возможно, будут иметь определенные успехи. Но страна изменилась. Имеет другой ландшафт, чем в 2013-м. Вернуться назад в те условия физически невозможно. Но это не значит, что сделали все необходимое. Только начинаем.

Осторожно отношусь к тому, что мы называем олигархией. Сейчас это слово является синонимом злонамеренного формирования политики. Но антиолигархический протестный популизм может иметь пагубное влияние на государство. Не только олигархи являются угрозой", - добавляет Евгений Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.