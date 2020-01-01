Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом и Днем рождения Бандеры

Сенцов поздравил украинцев с праздником. Фото: "ТСН".

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом. Он пожелал главного - победы.

"В следующем году я желаю Украине и её гражданам не только возвращения заключенных, но и самого главного. Я желаю всем нам одного - победы! Потому что без нее в нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина ", - написал Сенцов в Facebook.

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Напоследок режиссер поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ записали оригинальное новогоднее поздравление в районе выполнения боевых задач на Донбассе. Так на позиций бойцов пришел Санта Клаус в бронежилете - Глеб Бабич, позывной "Лентяй". Он прочитал поздравительное стихотворение в честь защитников Украины, Рождества и Нового 2020 года.