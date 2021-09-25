Октябрь будет холоднее, чем ноябрь и декабрь - синоптик

В октябре ожидается очень холодная погода с заморозки, будет немало и дождливых дней. Фото: pixabay.com

Октябрь в этом году будет холодным.

Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН.ua.

Так, согласно его расчетам, с 1 по 4 октября будет холодно и мрачно, 5-6 и 8-10 - дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

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Во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег, говорит заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Если раньше в Украине переход к зиме был плавным - с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились.

Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

В субботу, 25 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться. Но погода будет дождливой. Небольшие осадки ожидаются в юго-западных, днем ​​и в центральных областях.