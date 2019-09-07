Около сотни украинских заключенных продолжают сидеть в российских тюрьмах и СИЗО

В России находится около 100 украинских заключенных

Около сотни граждан Украины продолжают находиться в российских тюрьмах и СИЗО.

Об этом сообщил украинский адвокат Николай Полозов изданию ТАСС, комментируя сегодняшний обмен.

"Мы ожидали долго, что это произойдет, и работали на результат. Произошел обмен - это, безусловно, наша общая победа, но нужно помнить, что в российских СИЗО и колониях находятся еще около 100 украинских граждан, мы намерены продолжить работу по их обмену", - сказал Николай Полозов.

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Кремлевские пленники, которых сегодня обменяли, ступили на украинскую землю. Их встретили родные и первые лица страны в аэропорту "Борисполь".