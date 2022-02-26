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Спецтема: Напад Росії на Україну

Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
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У пункта пропуска "Кучурган" схватили двух российских диверсантов.

Их задержали в направлении Приднестровья, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Российские приспешники фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункт пропуска "Кучурган". Их охранники границы схватили. Во время задержания диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, нашли спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.

При себе у русских были паспорта непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

"Обычные находившиеся рядом люди не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети", — сообщает Госпогранслужба.

Преступники были переданы полиции.

Фото: Государственная пограничная служба

Под Харьковом задержали двух российских военных. Оккупанты сдались без боя.

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