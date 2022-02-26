"Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов

Гаврилович Роман Александрович, воинская часть 02511, 24.08.2000 года. Фото: Скриншот

Под Харьковом задержали двух российских военных.

Оккупанты сдались без боя. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сдались без боя. Потому что очень хотят жить и не понимают, зачем их было бросать на войну с Украиной", - говорится в сообщении.

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"Гаврилович Роман Александрович, воинская часть 02511, 24.08.2000 года рождения. Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили", - сказал один из задержанных военных.

Второй – Воробьев Денис Валерьевич из Ленинградской области, воинская часть 02511. Передал родителям, что любит их и сказал, что готов воевать за Украину.

Воробьев Денис Валерьевич из Ленинградской области, воинская часть 02511. Фото: Скриншот

Геращенко призвал отсылать видео друзьям и знакомым в России, чтобы матери российских солдат увидели, что Путин отправил их на войну с Украиной.

"Отсылайте все такого рода видео всем друзьям и знакомым в России. Миллионы российских матерей должны увидеть, как Путин погнал их сыновей на сбой. Это важно", - отметил советник министра.

В Сумах территориальная оборона задержала российских оккупантов. Люди набросились на них с вопросами, что они делают в Украине.