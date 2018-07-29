Около 200 украинских туристов застряли в аэропорту Хургады

Украинцы не могут вылететь из Хургады. Фото: Твой город

Более 200 украинских отдыхающих застряли в египетском курортном городе Хургада. Они не могут вылететь во Львов с утра 28 июля.

Самолет с отдыхающими должен был вылететь в 7:20 утра по местному времени (8:20 по Киеву), но авиалайнер сломался, передает ТСН.

"Нам сказали, что вздулось колесо и оно нуждается в замене. Его пообещали привезти из Киева, но самолет из Киева также не прилетел. Нас продержали в самолете час, позже сказали выходить и забирать свои вещи. Два часа держали без воды, без еды в багажном отделении аэропорта, потом люди подняли скандал и нас отвезли в отель ", - рассказала туристка Татьяна.

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Напомним, в начале июля более тысячи украинских туристов застряли в Тунисе, Грузии, Албании. Все они имели вовремя вернуться домой самолетами одной авиакомпании. Однако там заявили, что причиной задержек является невыплата средств туристическим оператором. С испанской Мальорки украинцы не могли вылететь из-за "технических неполадок".