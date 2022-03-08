Оккупанты взяли в заложники британских журналистов

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Под Киевом российские оккупанты взяли в заложники журналистов из Великобритании.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает "Украина 24".

"Оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о гражданах Великобритании в поселке Стоянка-2. Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста - гражданина Великобритании", - сообщил Резников.

Накануне глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявлял, что речь идет о двух иностранных журналистах с телеканала AlAraby TV. Также, по его словам, в Николаевской области ограбили и обстреляли журналиста из Швейцарии.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.