Оккупанты вывозят семьи работников ФСБ из Крыма – Арестович

Сотрудники ФСБ вывозят из Крыма семьи Фото: aa.com.tr

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во временно оккупированном Крыму начали продавать квартиры.

Сотрудники ФСБ вывозят оттуда семьи, пишет он в Facebook.

"В Крыму резко стартовала продажа квартир. Они экстренно забрали из Крыма семьи сотрудников ФСБ. Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Вздрогнет сама история", - написал Арестович.

Российская армия идет в Украину по инерции приказов и сильно растянула силы огромной территорией. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.

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"Если бы они не были трусами – трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас нашелся бы в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину: единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью погибшая в полях, - это немедленно отступить...", - написал он.

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