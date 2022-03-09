РФ обречена на крах: россияне массово бегут за границу - журналистка

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Россияне ищут транзитные пути для бегства из РФ – через Мексику, Армению и даже Таджикистан.

Об этом сообщила журналистка Шахида Туляганова в прямом эфире марафона UA вместе.

"Валом из России люди хотят ехать в Мексику для того, чтобы пройти границу из США незаконно. На YouTube очень много каналов, которые шаг за шагом рассказывают, как это делать. В Telegram-каналах кишит спрашивающими людьми — как поехать", - рассказала Шахида Туляганова.

70% населения поддерживают президента Владимира Путина и войну в Украине. Остальные понимают, что страна обречена на крах под давлением западных санкций страны, поэтому пытаются скрыться.

Журналистка добавила, что она родом из Узбекистана и общалась со своими коллегами-соотечественниками. Те сообщают, что в Ташкенте гостиницы переполнены россиянами. Возможно придется даже расставлять матрасы где угодно, чтобы было где расселять людей.

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Небо над Европой, США и Канадой для россиян закрыто. Поэтому популярным становится транзитный маршрут через Таджикистан. Значительная часть россиян задерживается в этой стране.

Такая ситуация в России лучше всего предпринимается для попытки поднять восстание, ведь значительные силы армии и Росгвардии сосредоточены в Украине, по мнению Шахиды Тулягановой. Однако россияне предпочитают бегство.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.