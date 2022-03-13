Оккупанты устанавливают незаконные ограничения для жителей Херсонщины

Россияне устанавливают незаконные ограничения во временно оккупированных городах Новая Каховка, Таврийск и Каховка Херсонской области. Таким образом хотят подавить сопротивление украинцев.

Об этом говорится в обращении военного коменданта оккупантов к жителям городов, передает ZN.UA.

В частности, россияне устанавливают комендантский час, запрещают какие-либо виды огнестрельного, холодного, спортивного оружия, взрывных и пиротехнических изделий, боеприпасов, специальных нелетальных средств. Кроме того, не разрешают проводить митинги и акции протеста. Называют их "несанкционированными". Еще одно ограничение касается запрета на сбор и распространение информации о войсках и военной администрации.

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За нарушение будут задерживать. "Законопослушных граждан" попросили доносить, если узнают факты таких "нарушений".

Автор: ZN.UA Обращение оккупантов к жителям Херсонской области

Россия пытается провести в Херсоне "референдум" по крымскому сценарию. Поддержка среди людей нулевая, потому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции при осуществлении этих планов.