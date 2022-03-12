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суббота, 12 марта 2022 19:50

Кремль планирует в Херсоне "референдум" по Крымскому сценарию - Кулеба

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Кремль планирует в Херсоне &quot;референдум&quot; по Крымскому сценарию - Кулеба
Кулеба отмечает, что России не удастся провести в Херсоне "референдум" за республику ХНР. Фото: Gleb Garanich/Reuters

Россия пытается провести в Херсоне "референдум" по Крымскому сценарию. В случае осуществления этих планов против РФ необходимо применить жесткие санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По методичке 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет по Украине", - заявил Кулеба.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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