Кремль планирует в Херсоне "референдум" по Крымскому сценарию - Кулеба

Россия пытается провести в Херсоне "референдум" по Крымскому сценарию. В случае осуществления этих планов против РФ необходимо применить жесткие санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По методичке 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет по Украине", - заявил Кулеба.

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За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною.

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