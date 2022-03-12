Оккупанты терпят большие потери. 31 БТГ уже не боеспособна – Генштаб

Оккупанты деморализованы и несут потери, сообщают в отчете Генштаба. ФОТО: со страницы Генерального штаба ВСУ в фейсбуке

Оккупанты имеют серьезные потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах.

Там они не досчитались большого количества личного состава и боевой техники и пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении при попытках продвинуться вперед, оккупанты получили достойный отпор и были остановлены на отдельных направлениях. На остальных - враг существенно сбавил темпы продвижения", - говорится в сообщении Генштаба на собственной странице в фейсбуке.

С начала войны 31 батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность, отметили в Генштабе.

"По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины – деморализовано. Нравственно-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться. Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.