Оккупанты сбросили бомбы на Житомир, чтобы вывести из строя котельную

Бомба попала в котельную "Житомиртеплокоммунэнерго", которая фактически обеспечивает теплом 30% города. Фото: zhitomir.info

Россия нанесла бомбовый удар по Житомиру В результате которого пострадала котельная, разрушили жилой дом. В двух больницах из-за удара выбило стекла. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин.

"Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы. Отныне, по указанию военных, отключаем уличное освещение в темное время", - говорит Сухомлин.

Бомба попала в котельную "Житомиртеплокоммунэнерго", которая фактически обеспечивает теплом 30% города, отмечает городской голова.

"По жилому дому. Там жила бабушка и, на удивление, когда произошел взрыв, она оттуда вышла - легкое ранение, ее забрали в больницу", - сообщил Сухомлин.

"Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит!", - добавляет Сухомлин.

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