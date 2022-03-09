Оккупанты сбросили бомбы на Житомир, чтобы вывести из строя котельную

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1926
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 4032
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1692
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 414
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3042
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6174
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3753
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12771
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2448
Фото
Все фото
8
7
6
18
12
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Видео
Все видео
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
На Мариуполь едет колонна вражеской техники - видео
На Мариуполь едет колонна вражеской техники - видео
"Закройте небо над Украиной!": на Майдане Незалежности сыграли концерт с призывом к миру
"Закройте небо над Украиной!": на Майдане Незалежности сыграли концерт с призывом к миру
Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров
Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7452
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3069
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1296
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2736
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 630
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 21:25

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты сбросили бомбы на Житомир, чтобы вывести из строя котельную

  Комментировать
Оккупанты сбросили бомбы на Житомир, чтобы вывести из строя котельную
Бомба попала в котельную "Житомиртеплокоммунэнерго", которая фактически обеспечивает теплом 30% города. Фото: zhitomir.info

Россия нанесла бомбовый удар по Житомиру В результате которого пострадала котельная, разрушили жилой дом. В двух больницах из-за удара выбило стекла. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин.

"Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы. Отныне, по указанию военных, отключаем уличное освещение в темное время", - говорит Сухомлин.

Бомба попала в котельную "Житомиртеплокоммунэнерго", которая фактически обеспечивает теплом 30% города, отмечает городской голова.

"По жилому дому. Там жила бабушка и, на удивление, когда произошел взрыв, она оттуда вышла - легкое ранение, ее забрали в больницу", - сообщил Сухомлин.

"Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит!", - добавляет Сухомлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича

Российские подразделения информационной борьбы готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты сбросили бомбы на Житомир, чтобы вывести из строя котельную». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 2 Просмотров: 58139
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 50032
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 37384
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 26475
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 26446
Общество
Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны - Зеленский
Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны - Зеленский Просмотров: 45
Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации, - генерал Бен Ходжес
Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации, - генерал Бен Ходжес Просмотров: 387
ПВО работает: Генштаб показал уничтоженные вражеские цели над зоной ООС и Киевщиной
ПВО работает: Генштаб показал уничтоженные вражеские цели над зоной ООС и Киевщиной Просмотров: 1305
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
8
 Просмотров: 1944
Худшего не представить: Джонсон об авиаударе по роддому в Мариуполе
Худшего не представить: Джонсон об авиаударе по роддому в Мариуполе Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
1
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
1
"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой
Голосов: 59949
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть