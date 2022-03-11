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пятница, 11 марта 2022 23:18

Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу

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Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
Россия разместила свою военную технику на территории Запорожской АЭС. Фото: rbc

Российские оккупанты разместили свою технику на площадке захваченной Запорожской атомной станции.

Об этом сообщает Telegram канал "Энергоатом".
Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

"Несколько образцов военной техники разместили на площадке станции", - отмечено в сообщении.

На территорию Запорожской АЭС российские оккупанты ворвались в ночь на 4 марта. В результате обстрелов там начался пожар. После этого захватчики взяли под контроль ЗАЭС. При этом персоналу разрешили работать дальше.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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