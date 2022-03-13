Оккупанты обстреляли дом престарелых и перебили газовод

Русская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Фото: t.me/luhanskaVTSA/376

В Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Русская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам, – говорит Гайдай. – Они намеренно целятся в тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков. Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? С танка! А россияне это сделали целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Россияне уничтожают всех, не мешкая".

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Кафиры обстреляли Кременский дом престарелых.

"До обстрела там находились 84 человека. Судьба более 60 человек неизвестна. Около 15 человек оттуда вывезено оккупантами", – говорит Гайдай.

В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – один дом разрушен, в городе перебит газовод. Число жертв уточняется.

На Львовщине утром раздалось несколько взрывов. Это первые атаки оккупантов на регион с начала войны.