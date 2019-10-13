Оккупанты будут свозить украинцев из 8 стран в Крым

В Крым привезут представителей украинской диаспоры из 8 стран. Фото: Цензор.НЕТ

13 октября в Крым привезут около 15 представителей украинской диаспоры из Польши, Германии, Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Грузии, Киргизии и Казахстана.

Об этом заявила "глава украинского общества" Крыма Анастасия Гридчина, пишет prm.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму умер мальчик, приехавший на отдых в "Артек"

Диаспоры возложат цветы к памятнику Богдана Хмельницкого и посетят музей украинской вышивки в Симферополе.

"Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему" Развитие связей Украинской Крыму с соотечественниками за рубежом ", - отметила Гридчина.

"Бабье лето" на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов.