Оккупанты будут свозить украинцев из 8 стран в Крым

13 октября в Крым привезут около 15 представителей украинской диаспоры из Польши, Германии, Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Грузии, Киргизии и Казахстана.
Об этом заявила "глава украинского общества" Крыма Анастасия Гридчина, пишет prm.ua.
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Диаспоры возложат цветы к памятнику Богдана Хмельницкого и посетят музей украинской вышивки в Симферополе.
"Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему" Развитие связей Украинской Крыму с соотечественниками за рубежом ", - отметила Гридчина.
"Бабье лето" на оккупированном Крымском полуострове не увеличило наплыва туристов.
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