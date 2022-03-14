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понедельник, 14 марта 2022 01:19

Оккупант понес потери на Изюмском направлении, но планирует идти на Харьков - Генштаб

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Оккупант понес потери на Изюмском направлении, но планирует идти на Харьков - Генштаб
На Волынском направлении противник продолжает держать подразделения ВС Беларуси у границы Украины. Фото: Генштаб

Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и возобновить наступление на Харьков и Сумы.

Об этом сообщает Генштаб.

На Изюмском направлении оккупант понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

Слобожанское направление – войска перегруппировываются и возобновляют наступление на Сумы и Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачиваясь на Северодонецке. Попытки захватить Мариуполь остаются безуспешными.

На Южнобужском направлении оккупант пытается закрепиться на достигнутых рубежах.

На Волынском направлении противник продолжает держать подразделения ВС Беларуси у границы Украины.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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