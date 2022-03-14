Оккупант понес потери на Изюмском направлении, но планирует идти на Харьков - Генштаб

Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и возобновить наступление на Харьков и Сумы.

Об этом сообщает Генштаб.

На Изюмском направлении оккупант понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

Слобожанское направление – войска перегруппировываются и возобновляют наступление на Сумы и Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачиваясь на Северодонецке. Попытки захватить Мариуполь остаются безуспешными.

На Южнобужском направлении оккупант пытается закрепиться на достигнутых рубежах.

На Волынском направлении противник продолжает держать подразделения ВС Беларуси у границы Украины.

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Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.