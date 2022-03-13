Оккупант под Мариуполем жалуется, что город они взять не могут: потерь много и ему нужен психолог

Перехватили разговор оккупанта под Мариуполем. Фото: Украинская правда

Антон Геращенко продолжает публиковать цикл перехвата разговоров российских кафиров.

Враги деморализованы, чувствуют себя заброшенными, преданными, написал он в своем telegram.

Это исповедь русского оккупанта своей жене о том, как ему страшно и грустно.

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Он среди других оккупантов осаждает Мариуполь.

"Вы там надолго?", спрашивает жена.

"Короче, мы до тех пор, пока Мариуполь не возьмем. Там "Азов" сидят, пи***с! У нас просто большие потери, и поэтому мы 16 числа можем вернуться. Ну, выжившие. Вот у знакомого из моего отделения вчера умер лучший друг. Мои друзья – тоже... За день 700 человек, н***й! е**ли, и все дальше все! Связи пока нет! Не знаешь, откуда они стреляют, б***ь! Сверху граната – х**к, мы бежим, никто не знает, куда бежать, б* **ь!", отвечает оккупант

Женщина спрашивает – смогут ли они взять город?

"Нет, мы не сможем. Нас отправляют туда маленькими кусочками! А все приезжающие туда оттуда не едут", заверил оккупант.

Глава региона РФ Чечни Рамзан Кадыров находится на территории Украины и поручил своим бандам похищать детей, сообщил Геращенко.