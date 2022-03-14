"Охотится не один "призрак": сколько крылатых ракет врага удалось сбить в небе

Российские фашисты уже выпустили по Украине 395 крылатых ракет и нанесли 259 ракетных ударов по нашей территории.

При этом враг потерял в украинском небе 77 самолетов и 90 вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночью спасает тысячи мирных жизней", - говорит Залужный.

"Пришедшие к нам с мечом от меча и погибнут. За вами, враги, охотится не одно "призрак". Воздушные Силы – гордость Украины!" – подчеркнул Залужный.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.