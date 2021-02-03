Ограничения и требования - какие пометки появятся в водительских удостоверениях

В удостоверениях будут указывать ограничения, наложенные на водителя. Фото: pinterest.com

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки.

Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности.

Кроме этого, в удостоверениях будут отмечать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя, сообщил эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев в Facebook.

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В перечень ограничений входят управление только в дневные часы, только в радиусе определенного километража от места жительства владельца или только в пределах города/региона, управление транспортным средством без пассажиров, допустимая скорость, сопровождение владельца водительского удостоверения, без прицепа, запрет управления на автомагистралях, запрет управления под воздействием алкоголя, управление транспортными средствами, которые оборудованы алкозамками.

Мошенники рассылают украинским водителям поддельные протоколы о штрафах. Если открыть такое письмо, то можно потерять деньги.