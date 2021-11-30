Офицер переплыл Днепр в честь 30-летия ВСУ

Фото: ГСЧС

Летчик вертолета Ми-8 из бригады транспортной авиации старший лейтенант Владислав Оберемок переплыл Днепр у южного моста Киева.

Свой заплыв посвятил 30-летию Вооруженных сил Украины. Хотел привлечь внимание к украинским защитникам и погибшим воинам, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Офицер переплыл 1,3 тыс. м. за 40 мин.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командир части и побратимы встретили Оберемка на правом берегу Днепра. Они поздравили его с осуществлением задуманного.

Медик 25-летняя Екатерина Луцик из Хмельнитчины спасла жизнь более 200 украинских военных. Она стала героиней третьей серии документального цикла "Сильная", которую покажут в воскресенье, 5 декабря, в 18.15 на общественном телеканале "UA: Первый".