Одну из областей всколыхнуло землетрясение

Недалеко от города Надворная Ивано-Франковской области 21 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6.
Его эпицентр находился в Надворнянском районе на глубине 4 км, сообщили в Главном центре специального контроля.
"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания испытывают лишь отдельные люди, находящиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.
В этом году на территории Надворнянского района зарегистрировали восемь землетрясений. Предпоследний произошел 15 декабря с магнитудой 2,9.
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В декабре землетрясение также фиксировали в Черниговской области магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холмы, глубиной 10 км.
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