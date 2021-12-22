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среда, 22 декабря 2021 06:55

Одну из областей всколыхнуло землетрясение

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Недалеко от города Надворная Ивано-Франковской области 21 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6.

Его эпицентр находился в Надворнянском районе на глубине 4 км, сообщили в Главном центре специального контроля.

"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания испытывают лишь отдельные люди, находящиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Автор: gcsk.gov.ua
 

В этом году на территории Надворнянского района зарегистрировали восемь землетрясений. Предпоследний произошел 15 декабря с магнитудой 2,9.

Автор: gcsk.gov.ua
 

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В декабре землетрясение также фиксировали в Черниговской области магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холмы, глубиной 10 км.

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