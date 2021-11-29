"Одна химия обходится в 40 тысяч гривен" - молодой маме для лечения рака нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Юлией Григоренко 28-летней Юлии Григоренко из города Решетиловка на Полтавщине для лечения рака молочной железы нужно 80 тыс.грн.

28-летняя Юлия Григоренко из города Решетиловка в Полтавской области лечит рак молочной железы. На 2 курса химиотерапии требуется 80 тыс.грн.

"О своем заболевании узнала 2 года назад. За этот период проделала очень много обследований. Лечусь в столичном областном онкодиспансере. Перенесла 30 химий и операцию. В течение 1,5 лет принимаю гормональную терапию. Но в кости ребер, таза, позвоночника и печень пошли метастазы, – рассказала Gazeta.ua Юля Григоренко. - Препараты, закупаемые государством, уже не помогают. Через год такого лечения ничего не изменилось. Теперь нужно покупать другое лекарство и за свои деньги. На последние две химии помогли коллеги, знакомые и небезразличные люди. Одна химия обходится в 40 тысяч гривен. Из 6 курсов уже 4 прокапали".

На остальные 2 курса химиотерапии Юлии нужно 80 тыс.грн.

"Я инвалид второй группы, но не сижу дома. Работаю сменным мастером на предприятии по производству плавленых сыров. Андрей работает механиком на асфальтном заводе. Воспитываем моего 7-летнего сына и 8-летнюю дочь мужа. Обращаюсь к небезразличным людям с просьбой помочь на лечение. Буду очень благодарна за любую помощь", – говорит Юлия.

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7450 1994 5515 (Григоренко Юлия Михайловна).