Одиозный судья Вовк сообщил о неудачном допросе

Вовк заявив, що НАБУ потрібен тільки "нікчемний піар" і нічого більше. Фото: Facebook

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк утверждает, что ходил на допрос в НАБУ, однако следователя не застал.

"Я, как законопослушный гражданин, пришел сегодня на допрос в 8 утра, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода.

Следователя на месте не оказалось", - написал Вовк в Facebook.

Вовк заявил, что НАБУ нужен только "никчемный пиар" и ничего больше.

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Ранее главе ОАСК Павлу Вовку и ряду судей НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения составили на почве записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых опубликовали в прошлом году. В помещении суда провели обыски.