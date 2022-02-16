Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"

 
Ексклюзивы
1/5
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1242
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 846
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2493
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3447
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 423
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 882
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 945
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1224
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 7065
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 12546
Фото
Все фото
6
19
5
4
5
Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила &quot;поезд единения&quot;
Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Спутники &quot;поймали&quot; усиленную активность российских войск у границ Украины
Спутники "поймали" усиленную активность российских войск у границ Украины
В Чернобыльской зоне &quot;оживают&quot; реки: весенние фото
В Чернобыльской зоне "оживают" реки: весенние фото
Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото
Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото
Видео
Все видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как Украина отмечает День единения – фото, видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как Украина отмечает День единения – фото, видео
Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко
Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1746
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4608
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4311
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3267
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 981
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 16:52

Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"
6

  Комментировать

Укрзализныця 16 февраля запустила "поезд единения". В 12:40 он отправился из Рахова Закарпатской области в Мариуполь Донецкой области.

Поезд провезет государственный флаг Украины через 12 областей. Флаг подпишут на 15 остановках, сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: УЗ

"Поезд единения" преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в нашем государстве – 1806 км. Маршрут объединяет три западных региона: Закарпатье, Франковскую и Львовскую области. На Левобережной Украине соединяет соседние Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Приглашаем украинцев принять участие во встрече "поезда единения" во всех населенных пунктах и ​​прийти на железнодорожные вокзалы с флагом Украины", - призвали в сообщении.

С начальной станции поезд отправился под звучание государственного гимна Украины, который встретит его и на конечной. Для пассажиров поезда во время рейса будут звучать слова поддержки и единения украинских деятелей культуры, образования и спорта.

Торжественное внесение флага Украины в "поезд единения"

"Поезд единения" 16 февраля делает остановки на следующих станциях: Квасы (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татаров-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 - 14:43), Ивано-Франковск (15:52 – 16:07), Львов (18:43 – 19:20).

17 февраля: Белая Церковь (02:15 – 02:17), Каменское (08:31 – 08:33), Днепр (09:12 – 09:27), Запорожье (11:04 – 11:07), Камыш-Заря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17). В Мариуполь он приедет в 17:26.

Поезд единения отправился с запада на восток Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никитюк, Потап и не только: звезды в День единения украсили сеть сине-желтыми фото

16 февраля стало Днем единения по решению президента Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа.

Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство
Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство Просмотров: 12933
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12042
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8038
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 7777
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
3
 Просмотров: 6562
Общество
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения Просмотров: 18
Будут проверять документы и транспорт: обратились к жителям Черниговской области
Будут проверять документы и транспорт: обратились к жителям Черниговской области Просмотров: 63
"Артистка выразила согласие" - Суспільне подтвердило, что Алина Паш не едет на Евровидение
"Артистка выразила согласие" - Суспільне подтвердило, что Алина Паш не едет на Евровидение Просмотров: 162
Яркие акции, марши и пение гимна: как Украина отмечает День единения – фото, видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как Украина отмечает День единения – фото, видео
 Просмотров: 135
На спасение младенцев с пороками сердца нужно 40 миллионов. В госбюджете денег нет
На спасение младенцев с пороками сердца нужно 40 миллионов. В госбюджете денег нет Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
2
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
2
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
Голосов: 58564
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть