Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"

Укрзализныця 16 февраля запустила "поезд единения". В 12:40 он отправился из Рахова Закарпатской области в Мариуполь Донецкой области.

Поезд провезет государственный флаг Украины через 12 областей. Флаг подпишут на 15 остановках, сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: УЗ

"Поезд единения" преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в нашем государстве – 1806 км. Маршрут объединяет три западных региона: Закарпатье, Франковскую и Львовскую области. На Левобережной Украине соединяет соседние Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Приглашаем украинцев принять участие во встрече "поезда единения" во всех населенных пунктах и ​​прийти на железнодорожные вокзалы с флагом Украины", - призвали в сообщении.

С начальной станции поезд отправился под звучание государственного гимна Украины, который встретит его и на конечной. Для пассажиров поезда во время рейса будут звучать слова поддержки и единения украинских деятелей культуры, образования и спорта.

Торжественное внесение флага Украины в "поезд единения"

"Поезд единения" 16 февраля делает остановки на следующих станциях: Квасы (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татаров-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 - 14:43), Ивано-Франковск (15:52 – 16:07), Львов (18:43 – 19:20).

17 февраля: Белая Церковь (02:15 – 02:17), Каменское (08:31 – 08:33), Днепр (09:12 – 09:27), Запорожье (11:04 – 11:07), Камыш-Заря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17). В Мариуполь он приедет в 17:26.

Поезд единения отправился с запада на восток Украины

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16 февраля стало Днем единения по решению президента Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа. Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.