Очередной скандал в "Укрзализныце" - затопило вагон

Новый скандал в Укрзализныце. Фото с открытых источников.

"Укрзализныця" попала в новый скандал с вагоном, который залило водой из-за дождя.

Видео инцидента было опубликовано в группе dtp.kiev.ua на Facebook.

На кадрах видно, что аварию пытались исправить с помощью ведра.

"Взяли билеты на поезд Николаев-Москва в Черкассы. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагоны, не дожидаясь беды, а там вот это ... Вода с потолка льется как из ведра и в вагоне уже по щиколотку воды ", - сообщил возмущен пассажир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полотенца и вышивки по 4 тыс. грн за штуку: "Укрзализныця" попала в скандал

"А за билетами это наши места где мы должны были ехать. Вот такие вагоны пускает наша" Укрзализныця "на международное соединение. Позор!" - рассказал автор видео.

В "Укрзализныце" обнаружили хищения средств на 7 млн ​​грн. Во время внутреннего аудита на Укрзализныце стало известно о присвоении денег бывшим руководителем центра управления промышленностью. Материалы проверки передали в Государственный бюро расследований, где открыли уголовное производство.