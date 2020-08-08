Очередной антирекорд: за сутки появилось 1489 новых больных Covid-19

Больше всего новых больных 7 августа зафиксировали в столице - 200 человек. Фото: pixabay.com

В Украине за минувшие сутки подтвердили 1489 случаев заболевания Covid-19.

Умерли 27 человек, 600 - выздоровели, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Больше всего новых больных зафиксировали в столице - 200 человек. В Одесской области насчитали 165 случаев заболевания за сутки, Львовской - 154, Харьковской - 134, Ивано-Франковской - 126.

7 августа больше всего смертей от коронавируса во Львовской области - 5. По 3 человека умерли в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Зафиксировали смерти в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Херсонской областях.

Украинцы начали тяжелее переносить коронавирус. Также увеличилось количество госпитализаций и летальных исходов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.