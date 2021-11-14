Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР

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В последние годы существования Советского Союза было сложно купить еду и получить качественные услуги.

В магазинах люди отстаивали длинные очереди не только за дефицитными товарами, но и за хлебом. Алкоголь купить было тяжело, но им часто нужно было доплачивать за кусок мяса или работу сантехника.

Американский фотожурналист Питер Тернли часто бывал в СССР. В 1990-1991 годах Питер много ездил по Советскому Союзу и зафиксировал последние месяцы жизни этой страны.

"СССР на снимках Питера предстаёт нам в своём реальном виде - как очень бедная, несвободная и какая-то в буквальном смысле слова беспросветная страна. В 1991 году жизнь человека была чередой сплошных мучений, очередей и унижений - и все только и ждали того, когда же всё это закончится и люди начнут жить нормально. Ну а сегодня немного отъевшиеся люди часто желают "вернуться назад в СССР", вот только зачем им это - непонятно", - пишет в своем блоге журналист Максим Мирович.

На улицах городов разгуливали проститутки, а милиция делала вид, что их не замечает. Многие злоупотребляли алкоголем, в частности молодые парни.

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Женщины работали наравне с мужчинами и пытались прокормить семью. Качество продуктов было низким, одежду покупали дешевую, а о моде или ярких вещах тогда даже не говорили среди рабочего простого народа.

25 декабря 1991 года в 19:00 в последний раз выступил президент СССР Михаил Горбачев. В 19:38 на куполе Кремлевского дворца был спущен флаг Советского Союза. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года его поддержал народ на Всеукраинском референдуме.