Очереди на украинских границах: какие пункты пропуска лучше обходить

1 августа на западной границе Украины есть очереди из 300 транспортных средств.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
На границе с Польшей очереди образовались на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец". Там пропуск ждут 30 и 90 автомобилей.
На словацкой границе очереди на пунктах пропуска "Ужгород" и "г.Березное". На этих пограничных пунктах стоят 35 и 45 автомобилей.
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На пересечение границы с Венгрией ждут по 50 транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса" и "Лужники". И еще 10 автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.
С 1 августа Словакия возобновляет пассажирские перевозки с Украиной. Через пункт пропуска "Вишне Немецке" начали пропускать международные автобусы.
Словацкая сторона отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные мероприятия.
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