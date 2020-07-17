Обыск в мэрии Днепра: что нашли и кого обвиняют

Сотрудники СБУ провели обыски в городском совете Днепра. Фото: СБУ

Служба безопасности провела обыски в городском совете Днепра и кабинетах Держгеокадастра по факту незаконного отчуждения земельных участков города стоимостью 1,5 миллиарда гривен.

По предварительной версии, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, противоправно перешли в собственность коммерсантов. Способствовали этому чиновники местных органах власти.

Также следователи установили факт уничтожения культурного наследия на территории города и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку.

Правоохранители также зафиксировали выделения земли, которую регистрировали на умерших.

Во время обысков обнаружили документы, свидетельствующие о незаконности действий чиновников.

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В то же время, в городском совете сообщили, что еще в января 2020 года направили заявления в правоохранительные органы с просьбой провести досудебное расследование по факту подделки документов и передачи земельных участков в собственность. Сейчас городской совет выступает потерпевшей стороной.

В совершении этого преступления подозревается лицо, которое по поддельным документам устроилась на должность государственного кадастрового регистратора отдела в городе Днепр и осуществила вмешательство в работу автоматизированной системы Государственного земельного кадастра.

В мэрии также сообщили, что к преступлению может быть причастен бывший управляющий делами городского совета.

Следователи планировали изъять документы, объем которых составляет около сорока десятитонных грузовиков.

19 июня сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыски в городском совете Днепра. Обыски провели по делу о злоупотреблении служебным положением при госзакупках, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.