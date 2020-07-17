Обыск в мэрии Днепра: что нашли и кого обвиняют

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 1962
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 621
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 450
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 207
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 558
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 378
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 333
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4662
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6534
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
18
8
5
10
11
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot;, - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
&quot;Уже едешь, сынок, домой&quot; - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Видео
Все видео
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев
Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Священник объявил голодовку из-за аварийной дороги
Священник объявил голодовку из-за аварийной дороги
В Украине насчитали почти тысячу выздоровлений от коронавируса
В Украине насчитали почти тысячу выздоровлений от коронавируса
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1026
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4770
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1404
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2020
Просмотров: 333
Похвалився
Увечері відчуваю, що однієї таблетки мало. Зуб болить так, що випиваю другу. Ледве засинаю опівночі. Зранку не можу дочекатися дев'ятої години. ...
пятница, 17 июля 2020 05:10

Обыск в мэрии Днепра: что нашли и кого обвиняют

  Комментировать
Обыск в мэрии Днепра: что нашли и кого обвиняют
Сотрудники СБУ провели обыски в городском совете Днепра. Фото: СБУ

Служба безопасности провела обыски в городском совете Днепра и кабинетах Держгеокадастра по факту незаконного отчуждения земельных участков города стоимостью 1,5 миллиарда гривен.

По предварительной версии, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, противоправно перешли в собственность коммерсантов. Способствовали этому чиновники местных органах власти.

Также следователи установили факт уничтожения культурного наследия на территории города и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку.

Правоохранители также зафиксировали выделения земли, которую регистрировали на умерших.

Во время обысков обнаружили документы, свидетельствующие о незаконности действий чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесский горсовет обыскивает СБУ

В то же время, в городском совете сообщили, что еще в января 2020 года направили заявления в правоохранительные органы с просьбой провести досудебное расследование по факту подделки документов и передачи земельных участков в собственность. Сейчас городской совет выступает потерпевшей стороной.

В совершении этого преступления подозревается лицо, которое по поддельным документам устроилась на должность государственного кадастрового регистратора отдела в городе Днепр и осуществила вмешательство в работу автоматизированной системы Государственного земельного кадастра.

В мэрии также сообщили, что к преступлению может быть причастен бывший управляющий делами городского совета.

Следователи планировали изъять документы, объем которых составляет около сорока десятитонных грузовиков.

19 июня сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыски в городском совете Днепра. Обыски провели по делу о злоупотреблении служебным положением при госзакупках, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обыск в мэрии Днепра: что нашли и кого обвиняют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев

Самое читаемое
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
4
 Просмотров: 13059
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 12465
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 11547
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 7551
&quot;В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности&quot;
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности" Просмотров: 7533
Общество
Украинцы стали богаче: названы самые успешные области
Украинцы стали богаче: названы самые успешные области Просмотров: 153
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
 Просмотров: 378
Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев
Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев
 Просмотров: 396
Убийство Шеремета: Антоненко оставили за решеткой
Убийство Шеремета: Антоненко оставили за решеткой Просмотров: 261
Гороскоп на 17 июля: чего категорически нельзя делать в эту пятницу
Гороскоп на 17 июля: чего категорически нельзя делать в эту пятницу
 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
4
Украина движется не в том направлении - мнение народа
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
2
Эпоха бедности закончилась. "Слуга народа" носит кольцо за 9 минималок
2
Завтра Зеленский предложит кандидатуру главы Нацбанка. СМИ назвали 9 кандидатов
Голосов: 52243
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua