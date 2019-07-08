ОБСЕ приняла важную для Украины декларацию

ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию. Фото РБК-Украина.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.

В частности, частью документа стала литовская резолюция об угрозе "Северного потока-2". В декларации есть 24 пункт, в котором указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности. РФ осуждают за аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря.

"С этим 24-м пунктом связано странное поведение одного из членов Швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29", - сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транзит российского газа Украиной вырастет: подробности

По словам нардепа, РФ пыталась сорвать заседание ассамблеи отсутствием 8 своих делегатов.

"Эта провокационная поведение российской делегации встретила осуждение среди многих других делегаций", - написал он.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, расценивает "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Соответствующую поправку в документ внесли парламентарии США, сообщается на сайте организации.